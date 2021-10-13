قانوني يكشف غرامة توظيف مواطن بدون عقد عمل محدد المدة (فيديو)

محررو المناطق

أكد المحامي والقانوني نايف النفيعي، أن نظام العمل بالمملكة يلزم الشركات بوجود عقد بين الموظف والشركة يحدد فيه نوع العقد ومدته منعا للاستغلال في بعض الفعاليات.

وأوضح “النفيعي”، في لقاء مع “الإخبارية” أن نظام العمل أوجد مخالفة في حال عدم وجود عقد والتي تصل إلى 10 آلاف ريال، لافتًا إلى أن وجود العقد ضروري ونوع العقد لابد أن يكون محددًا ومعروفًا.

وأشار إلى أن هناك عقودًا موسمية وعقود محددة المدة لها علاقة بالأنشطة الموسمية وتكون لمهمة معينة، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود نوع العقد يجب على الشخص الذي يعمل مع الجهة بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.