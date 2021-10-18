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“توكلنا” يوضح: هل بطاقة التبرع بالأعضاء وثيقة إلزامية؟

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“توكلنا” يوضح: هل بطاقة التبرع بالأعضاء وثيقة إلزامية؟

“توكلنا” يوضح: هل بطاقة التبرع بالأعضاء وثيقة إلزامية؟
http://almnatiq.net/?p=1050187
محررو المناطق:

أوضح تطبيق “توكلنا”، أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيرا فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية.

وقال “توكلنا” عبر حسابه على موقع تويتر، إن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

وتعد بطاقة التبرع بالأعضاء فكرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتهدف إلى تشجيع السكان في المملكة العربية السعودية على تعبئة نموذجاً للتبرع يتيح للفرد التعهد بالتبرع بالأعضاء لمريض محتاج لزراعة الأعضاء بعد وفاة المتبرع، وهو ما يسهل على ذوي المتوفين دماغياً إعطاء الموافقة على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفى احتراماً لرغبته الشخصية.

 

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