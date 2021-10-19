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“التعليم” تطالب الإدارات بتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس

“التعليم” تطالب الإدارات بتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس

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“التعليم” تطالب الإدارات بتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس

“التعليم” تطالب الإدارات بتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس
http://almnatiq.net/?p=1050198
محررو المناطق:

طالبت وزارة التعليم- في تعميم جديد- جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية، ومديري التعليم بضرورة مراجعة وتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس واتخاذ ما يلزم بناء عليه وفق التحديثات للدليل الإرشادي فيما يخص التباعد بين الطلاب.

 

وكانت وزارة التعليم قد أبلغت جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالأدلة المحدثة الواردة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

 

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، والدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للوقائية من كوفيد – ۱۹ و الدليل المختصر لاستخدام واقي الوجه البلاستيكي.

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