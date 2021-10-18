مدير “تعليم الجوف” يدشن الحملة الإعلامية لمبادرة “مدارسنا بلا تشوه”

سكاكا – الإعلام التربوي:

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الحملة الإعلامية لمبادرة “مدارسنا بلا تشوه” في مدرسة عبدالرحمن السديري الثانوية بسكاكا. وتطلع بأن تسهم الحملة في المحافظة على المباني المدرسية وحمايتها من التشوهات البصرية، بتعاون الإدارات المعنية والمجتمع التعليمي.

وقال إن الإدارة نفذت برنامج معالجة التشوه البصري بناءً على توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة 2030م، للمحافظة على المظهر الحضري للمباني المدرسية وتعزيز السلوك بأهمية المحافظة على البيئة.

وأضاف: “نسعى لتحقيق أهم هدف من الحملة في إيجاد التربية الذاتية وتعزيز المشاعر الوطنية للطالب في المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن”.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز بن سعود النبط أن الحملة الإعلامية تستهدف المجتمع التعليمي، للمحافظة على المرافق التعليمية من التشوه البصري.

وذكر أن الحملة ستشمل انتاج مواد إعلامية تهدف إلى رفع وعي وتحفيز للطلاب والطالبات المبادرين في تعاونهم مع مدارسهم بالحفاظ على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوهات.

داعياً الجميع للمشاركة في الحائط الإلكتروني لمساندة الإدارة في المحافظة على مرافقها من التشوه البصري، وللتعبير عن أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، عبر الرابط التالي: https://ar.padlet.com/joufedu/JOF.

وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة كساب بن عبدالله المعيقل إن الفرق التطوعية في الإدارة وفرق الصيانة انطلقت بعمل متواصل لإزالة تلك التشوهات كي تخرج المباني المدرسية بالصورة اللائقة والمطلوبة، حيث تم معالجة نحو 60 مبنى تعليمي، مبيناً أن المبادرة مستمرة لمعالجة التشوهات لباقي المدارس وللتشوهات التي ستطرأ مستقبلاً.