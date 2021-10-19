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لحظة انهيار مدرج بالجماهير أثناء الاحتفال بمباراة في الدوري الهولندي (فيديو)

لحظة انهيار مدرج بالجماهير أثناء الاحتفال بمباراة في الدوري الهولندي (فيديو)

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لحظة انهيار مدرج بالجماهير أثناء الاحتفال بمباراة في الدوري الهولندي (فيديو)

لحظة انهيار مدرج بالجماهير أثناء الاحتفال بمباراة في الدوري الهولندي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050216
محررو المناطق

نشرت قناة “سكاي نيوز” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  مقطع فيديو يوثق لحظة انهار جزء من مدرج جماهير فيتيس الهولندي أثناء احتفالهم بفوزهم 1-0 على فريق بي آي إس بالدوري خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب ” ملعب دي جوفير”، ضمن منافسات الدوري الهولندي.

 

وأظهر الفيديو الذي تم نشره عبر “سكاي نيوز” انهيار جزء من مدرج ملعب أثناء احتفال الجمهور خلال مباراة في الدوري الهولندي، “لم يصب أحد بأذى نتيجة الحادثة”.

حيث ذهب لاعبو فيتيس للاحتفال مع جماهيرهم بهذا الفوز الثمين الذي حققه الفريق في الجولة التاسعة من عمر الدوري الهولندي، وأثناء الاحتفال انهار جزء من مدرج جماهير فيتيس نتيجة التدافع فيما بينهم، دون وقوع إصابات بينهم.

ويحتل فيتيس المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 16 نقطة بعد 9 مباريات خاضها هذا الموسم.

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