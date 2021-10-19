استشاري يوضح أسباب ارتفاع الأملاح أو نقصها بالجسم.. ويحذر من المياه

أوضح الدكتور خالد العامري، استشاري كلى وعناية مركزة ورئيس وحدة الكلى بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أسباب ارتفاع الأملاح أو نقصها في الجسم، مشيرا إلى أن أكثر شيء متواجد في المجتمع ويتسبب في نقص الأملاح في الجسم هو الأمراض المزمنة.

وقال العامري في تصريحات متلفزة، إن “أسباب ارتفاع الأملاح في الجسم عادة تكون الأسباب واضحة؛ حيث تكون نسبة المياه في الجسم قليلة ويتعرض لها الكثيرون خلال شهر رمضان بسبب الصيام، وبعض الرياضيين خاصة الذين يركضون كثيرًا فنجد زيادة في الأملاح بسبب نقصان الماء”.

وأضاف استشاري الكلى، أن أسباب نقص الأملاح في الجسم، هو الأمراض المزمنة، لأنه “أكثر شيء متواجد في المجتمع، الناس الذين يشربون ماء بشكل أكثر من اللازم وبعض الأدوية التي يتناولها الشخص”.

وأضاف: “تنتشر عند كبار السن بسبب النظام الغذائي الخاص بهم الذي يعتمد في الأغلب على تجنب املح في الطعام”، محذرا من الإفراط في شرب الماء، حيث إنه يتسبب في نقص الأملاح بالجسم.

وأكد استشاري الكلى، أن الأملاح والماء في الجسم يجب أن يكونا بنسب طبيعية، مشيرا إلى أن تناول الكثير من الماء قد يسبب مشاكل للكلى، موضحا: “يساعد الماء الكلى على القيام بمهامها، ولكن حين نحاول أن نطغي على دورها بتناول الكثير من الماء قد يسبب ذلك مشاكل حقيقية”.