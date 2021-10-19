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الصحة: تخفيف الاحترازات خطوة مهمة نحو رحلة تعافي طويلة من كورونا

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الصحة: تخفيف الاحترازات خطوة مهمة نحو رحلة تعافي طويلة من كورونا

الصحة: تخفيف الاحترازات خطوة مهمة نحو رحلة تعافي طويلة من كورونا
http://almnatiq.net/?p=1050232
محررو المناطق

قالت وزارة الصحة، إن تخفيف الاحترازات الصحية خطوة ضمن خطوات نحو رحلة طويلة من التعافي من وباء فيروس كورونا، مضيفة بالوعي واتباع التعليمات، سنُحقّق النجاحات.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة فيروس كورونا وحتى يتم تجاوز الجائحة.

وفي وقت سابق، كانت قد  أعلنت المملكة، يوم الجمعة الماضي، تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضت سابقا جراء جائحة كورونا، حيث أوضحت وزارة الداخلية الشروط المتعلقة بتلك الخطوة الجديد

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