شاهد.. طائرة تشارك في إطفاء حريق وادي سد أبها

محررو المناطق:

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، طائرة إطفاء تشارك في إخماد الحريق الذي اندلع في شجيرات وحشائش بأحد الجبال القريبة من جسر أبها الجديدة.

ويرصد المقطع، الطائرة وهي تسقط المياه على الحرائق التي اندلعت في الشجيرات والحشائش صباح اليوم الثلاثاء، في وادي سد أبها.

يأتي هذا في وقت باشرت فيه قوات الدفاع المدني عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحريق.

ونجح رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق بنسبة كبيرة، فيما لا تزال تتصاعد أعمدة الدخان في أنحاء متفرقة من الوادي.

وكشفت تقارير، أن فرق الدفاع المدني نجحت في تطويق المباني المجاورة لموقع الحريق وعددها قليل للغاية (منزل ومول تجاري)، وذلك لعدم وصول الحريق لها وحرصًا على سلامة قاطنيها.