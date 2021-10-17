متحدث الصحة: 3 سلوكيات مهمة علينا التقيد بها بعد تخفيف الاحترازات (فيديو)

محررو المناطق:

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه يجب ألا ننسى بأن لدينا فئات لم يشلمها التحصين حتى الآن، إضافة إلى أن العالم من حولنا، لا يزال يعاني من هذه الجائحة.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على حسابها على موقع تويتر، قال العبدالعالي: “ماذا نفعل بعد تخفيف الإجراءات؟ دعونا نتذكر أمرا مهما جدا، نحن في خطوة مهمة في مرحلة إيجابية، في مرحلة كلنا فخورين ومبتهجين فيها، لكن لا ننسى بأن لدينا فئات لم يشلمها التحصين حتى الآن، إضافة إلى أن العالم من حولنا، لا يزال يعاني من هذه الجائحة”.

وأضاف متحدث الصحة: “نرتكز على ركيزتين أساسيتين في المرحلة المقبلة، الأولى وعي المجتمع، والثانية مسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة، مشيرا إلى ما يتعلق بوعي مجتمعنا، “أهم شيء فيه أن نستكمل لقاحتنا ونأخذ الجرعات ونستكملها بجرعتين، الأمر الآخر لبس الكمامات، في الأماكن التي تلزم فيها الكمامات، أو بالأخص في تلك الأماكن”.

وتابع: “طبعا هنالك أماكن قد لا تلزم فيها الكمامة وهذا تخفيف وبادرة إيجابية وأمر ممتاز ولكن السلوكيات التي اكتسبناها، ومنها ارتداء الكمامة عندما يكون لها داعي، هي مكاسب صحية وسلوكيات إيجابية، لا يجب انتهائها بالكامل متى ما دعت الحاجة إليها، الجهات عليها مسؤولية كبيرة في كل المواقع والأنشطة، أن تطبق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية”.