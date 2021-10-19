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خلال استقباله مدير فرع الاتصالات.. أمير الحدود الشمالية يشيد بخدمة التجوال المحلي

خلال استقباله مدير فرع الاتصالات.. أمير الحدود الشمالية يشيد بخدمة التجوال المحلي

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خلال استقباله مدير فرع الاتصالات.. أمير الحدود الشمالية يشيد بخدمة التجوال المحلي

خلال استقباله مدير فرع الاتصالات.. أمير الحدود الشمالية يشيد بخدمة التجوال المحلي
http://almnatiq.net/?p=1050299
المناطق ـ الحدود الشمالية :

استقبل فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الوسطى والشرقية والشمالية علي بن محمد الزيادي، يرافقه مساعده المهندس خالد بن صالح الدعجاني.
واطلع  أمير الحدود الشمالية على تقرير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة وأهم الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030.

كما بحث اللقاء أوجه التعاون بين الإمارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة على أعلى مستوى, وكذلك حل الإشكالات التي تواجه مزودي الخدمة وقطاع الأعمال.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بإطلاق الهيئة المرحلة الثالثة من خدمة التجوال المحلي التي تغطي قرى وهجر منطقة الحدود الشمالية، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة ودعم تمكين التحول الرقمي.
من جهته، استعرض الزيادي جانباً من الجهود التي تبذلها الهيئة في تحسين الخدمة ودعم المشغلين ومعالجة شكاوى ومتطلبات العملاء، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته الدائمة لتوفير خدمات الاتصالات ومزودي الخدمة لجميع أهالي ومواطني المنطقة.

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