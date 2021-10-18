احدث الأخبار

استشاري يكشف تأثير مواجهة الهلال والنصر على الصحة النفسية
أبرز المواد
 أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل
أبرز المواد
 الكويت.. مصادر: إصدار أمر بالعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج
أبرز المواد
 49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 خلال استقباله مدير فرع الاتصالات.. أمير الحدود الشمالية يشيد بخدمة التجوال المحلي
محليات
 متحدث الصحة: 3 سلوكيات مهمة علينا التقيد بها بعد تخفيف الاحترازات (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. طائرة تشارك في إطفاء حريق وادي سد أبها
أبرز المواد
 إحباط تهريب أكثر من طن حشيش في جازان وعسير ونجران (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي
أبرز المواد
 “خرجت ولم تعد”.. شقيق المفقودة نوف القحطاني يروي تفاصيل جديدة عن اختفائها
أبرز المواد
 كل ما تريد معرفته عن “بيتكوين”.. كيف ظهرت وكم يبلغ سعرها وحكم الشرع في تداولها (فيديو)
أبرز المواد
 هل تغيير الاسم الأول لصاحب المركبة يتطلب تغيير رخصة القيادة؟.. “المرور” يوضح
أبرز المواد
استشاري يكشف تأثير مواجهة الهلال والنصر على الصحة النفسية

استشاري يكشف تأثير مواجهة الهلال والنصر على الصحة النفسية

أبرز المواد
أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل

أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل

أبرز المواد
الكويت.. مصادر: إصدار أمر بالعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج

الكويت.. مصادر: إصدار أمر بالعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج

أبرز المواد
49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد

استشاري يكشف تأثير مواجهة الهلال والنصر على الصحة النفسية

استشاري يكشف تأثير مواجهة الهلال والنصر على الصحة النفسية
http://almnatiq.net/?p=1050301
محررو المناطق:

أكد الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، أن مباراة الهلال والنصر، لها تأثير على إفراز هرموني الدوبامين والكورتيزول.

 

وقال الغامدي، في تغريدة لها عبر موقع تويتر: “عندما يفوز فريقك، يطلق دماغك الناقل العصبي هرمون الدوبامين، الذي يشارك في تحسين المزاج والشعور بالسعادة”.

 

وتابع: “في المقابل، عندما يكون فريقك مهزومًا، ينتج دماغك هرمون الكورتيزول الذي يصنع في الغدد الكظرية ويطلقه جسمك عندما تكون تحت توتر وانفعال. اليوم لخبطة في هرموني السعادة والتوتر”.

روابط ذات صلة

النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز

النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز
مدرب النصر يتوعد الهلال بمفاجأة.. ويؤكد: “الانتصار سيكون لنا”

مدرب النصر يتوعد الهلال بمفاجأة.. ويؤكد: “الانتصار سيكون لنا”
عطل مفاجئ يضرب موقع “مرسول بارك” مع بداية بيع تذاكر مباراة النصر والهلال

عطل مفاجئ يضرب موقع “مرسول بارك” مع بداية بيع تذاكر مباراة النصر والهلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*