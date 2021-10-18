استشاري يكشف تأثير مواجهة الهلال والنصر على الصحة النفسية

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أكد الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، أن مباراة الهلال والنصر، لها تأثير على إفراز هرموني الدوبامين والكورتيزول.

وقال الغامدي، في تغريدة لها عبر موقع تويتر: “عندما يفوز فريقك، يطلق دماغك الناقل العصبي هرمون الدوبامين، الذي يشارك في تحسين المزاج والشعور بالسعادة”.

وتابع: “في المقابل، عندما يكون فريقك مهزومًا، ينتج دماغك هرمون الكورتيزول الذي يصنع في الغدد الكظرية ويطلقه جسمك عندما تكون تحت توتر وانفعال. اليوم لخبطة في هرموني السعادة والتوتر”.