وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي

محررو المناطق

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي الذي ينتهج تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمر وتفريق جماعة المسلمين، وبث الفرقة بينهم، ونشر الحروب في بلدانهم.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتأكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من تنظيم السرورية، حيث تضمن التوجيه أن تشتمل الخطبة على المحاور التالية: التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والأحزاب والتنظيمات ومنها تنظيم السرورية الإرهابي، وبيان أهداف هذا التنظيم وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين.

كما أكد التوجيه على تضمين خطب الجمعة ببيان صريح على أن هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتحذير من خطرهم.