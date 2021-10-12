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إحباط تهريب أكثر من طن حشيش في جازان وعسير ونجران (فيديو)

إحباط تهريب أكثر من طن حشيش في جازان وعسير ونجران (فيديو)

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إحباط تهريب أكثر من طن حشيش في جازان وعسير ونجران (فيديو)

إحباط تهريب أكثر من طن حشيش في جازان وعسير ونجران (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050305
المناطق ـ واس:

تمكّنت الدوريات البرية التابعة لقوات حرس الحدود في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و(276) كيلوجراماً من الحشيش المخدر و(66) طنًا و(464) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم (150) متهمًا، منهم (47) مواطنًا، و(103) متهمين من مخالفي نظام .أمن الحدود بينهم (89) من الجنسية الإثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الاريترية .

وأوضح  المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، ويقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

 

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