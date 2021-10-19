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فيديو جديد لجهود فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق “أبها”

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فيديو جديد لجهود فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق “أبها”

فيديو جديد لجهود فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق “أبها”
http://almnatiq.net/?p=1050312

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو جديد لجهود فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي نشب اليوم الثلاثاء في وادى سد أبها.، فيما باشرت الجهات المعنية موقع الحريق لإخماده والتحقيق في ملابسات اندلاعه.

 

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها في أبها سيطرت على حريق اندلع في حشائش في جبال العثربان بالقرب من جسر أبها الجديدة، مبينة أنها لا تزال تتباع أعمال إخماد الحريق.

 

 

 

 

 

 

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