49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتين وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 38 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى537,037 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى548،018، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،767 حالة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (49) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (38) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,037) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/K2VeXOtihQ
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 19, 2021
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