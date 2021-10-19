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49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1050314
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتين وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 38 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى537,037 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى548،018، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،767 حالة.

 

 

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