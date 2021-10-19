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أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل

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أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل

أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل
http://almnatiq.net/?p=1050324
المناطق- مكة:

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المُعين حديثاً موسى الفيفي.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، الفيفي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهمات عمله.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس خالد العتيبي.

وتسلّم الأمير التقرير السنوي لمشاريع النقل بمحافظات منطقة مكة المكرمة والبالغ إجماليها 90 مشروعًا تبلغ أطوالها أكثر من 1650 كم تم الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعًا منها ويجري العمل في 58 مشروعًا.

 

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