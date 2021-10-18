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الكويت.. مصادر: إصدار أمر بالعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج

الكويت.. مصادر: إصدار أمر بالعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج

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الكويت.. مصادر: إصدار أمر بالعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج

الكويت.. مصادر: إصدار أمر بالعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج
http://almnatiq.net/?p=1050332
محررو المناطق

كشفت مصادر مطلعة عن إصدار الحكومة الكويتية بياناً بمرسوم بالعفو عن مجموعة من النواب المعارضين الموجودين في الخارج، والصادرة بحقهم أحكام قضائية.

 

ووفقاً لـ”الأنباء الكويتية”، ساد الترقب الأجواء السياسية انتظارا لصدور مرسوم «العفو الكريم» وفقا للمشاورات التي تكثفت ليلا بعدة لقاءات جانبية أدارها أقطاب سياسية بغية إنهاء استفهامات محددة على بنود كانت معلقة في القضية.

 

وأكدت المصادر فإن ما نشأ من خلاف على بعض الصياغات مساء أمس الأول تم تداركه لجهة إعداد البيان النيابي الجامع المشتمل على التماس العفو من  أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح،  والموقَّع من غالبية نيابية مثّلت أغلب الكتل السياسية الفاعلة في مجلس الأمة.

 

وأكدت المصادر ذاتها ان جميع الأمور تم استدراكها بعد مشاورات امتدت حتى وقت متأخر من ليل أمس وأسفرت عن حصيلة إيجابية تحمل جرعة «تفاؤل» زائدة نحو الانفراجة.

 

وأكدت المصادر ان تحولا ملحوظا في الأداء النيابي سيكون سائدا خلال المرحلة المقبلة لجهة العطاء الإيجابي نحو تنفيذ جميع برامج التنمية والخطط المعدة التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة بعد افتتاح دور الانعقاد.

 

 

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