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“الأول آسيويًا و16 عالميًا”.. عضو جمعية الاقتصاد: القيمة السوقية للدوري تقدر بـ 350 مليون يورو (فيديو)

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الاقتصاد

“الأول آسيويًا و16 عالميًا”.. عضو جمعية الاقتصاد: القيمة السوقية للدوري تقدر بـ 350 مليون يورو (فيديو)

“الأول آسيويًا و16 عالميًا”.. عضو جمعية الاقتصاد: القيمة السوقية للدوري تقدر بـ 350 مليون يورو (فيديو)
دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=1050376
محررو المناطق:

قال الدكتور ياسر الحربي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مشكورة منذ أن تولت الملف الرياضي عملت على إغلاق مشاكل الديون على الأندية، والتي لم تكن تحل سوى بتدخل قوي، مما زاد القيمة السوقية للأندية.

وأضاف الحربي خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم: “إن دوري المحترفين تقدر قيمته السوقية بـ 350 مليون يورو ، وهذا المبلغ الكبير يجعلنا الأول آسيويا و 16 عالميًا”.

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