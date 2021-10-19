احدث الأخبار

أبرزها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. 8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم
أبرز المواد
 سعود الحماد: الكفة متساوية بين الهلال والنصر.. ودعم القيادة الرشيدة رفع القيمة السوقية للأندية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين الشريفين.. وزير الصحة يؤدي القسم
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 38 من عناصر ميليشيات الحوثي بالجوبة والكسارة
أبرز المواد
 “الأول آسيويًا و16 عالميًا”.. عضو جمعية الاقتصاد: القيمة السوقية للدوري تقدر بـ 350 مليون يورو (فيديو)
أبرز المواد
 أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 ما حكم من أصابه “رعاف” أثناء الصلاة؟.. الشيخ “السليمان” يجيب
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يحقق المركز الثالث في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات
الاقتصاد
 في بيان عاجل.. “الشؤون الإسلامية”: استمرار تطبيق التباعد بين المصلين والعمل بالاحترازات
أبرز المواد
 “التجارة” تنفذ أكثر من 46 ألف زيارة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين 
محليات
أبرزها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. 8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم

أبرزها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. 8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم

أبرز المواد
سعود الحماد: الكفة متساوية بين الهلال والنصر.. ودعم القيادة الرشيدة رفع القيمة السوقية للأندية

سعود الحماد: الكفة متساوية بين الهلال والنصر.. ودعم القيادة الرشيدة رفع القيمة السوقية للأندية

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم

أمير الرياض بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم

أبرز المواد

“الصندوق العقاري” يحقق المركز الثالث في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات

“الصندوق العقاري” يحقق المركز الثالث في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات
المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي
http://almnatiq.net/?p=1050379
المناطق - الرياض:

حقق صندوق التنمية العقارية المركز الثالث “الفئة الأولى” في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من أصل 100 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص الصندوق على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات التشغيلية مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة تمكين المواطن من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وأضاف العصيمي أن الصندوق العقاري سعى مُنذ إعلان التحّول في يونيو 2017م إلى بناء إستراتيجية وأهداف محددة، وابتكار برامج ومبادرات لتحقيق التوازن المالي بما يضمن تمكين المواطن من السكن الملائم دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة له مما أسهم في حصوله على المركز الثالث ضمن مؤشر برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للربع الثالث من العام الجاري.

يذكر أن برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية بشكل عام.

 

 

روابط ذات صلة

في بيان عاجل.. “الشؤون الإسلامية”: استمرار تطبيق التباعد بين المصلين والعمل بالاحترازات

في بيان عاجل.. “الشؤون الإسلامية”: استمرار تطبيق التباعد بين المصلين والعمل بالاحترازات
أهالي الدمام يشتكون من تكدس المرور بطريق “الملك سعود” (فيديو)

أهالي الدمام يشتكون من تكدس المرور بطريق “الملك سعود” (فيديو)
“المسند”: “القريات” تسجل أقل درجة حرارة في مدن المملكة

“المسند”: “القريات” تسجل أقل درجة حرارة في مدن المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*