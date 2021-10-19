سرقة وحرق مركبة وألفاظ تمس النظام الوطني.. الأمن العام يطيح بـ 4 متهمين في عدة قضايا

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http://almnatiq.net/?p=1050383
محررو المناطق:

نشر الأمن العام مقطع فيديو، تضمن عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الجاري.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى “في قبضة رجال الأمن”، القبض على مقيم من الجنسية الفسيطنية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر ويقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وأظهر مقطع الفيديو القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية بعد إتلافها بآلة حديدة.

كما تم ضبط  مواطن من أرباب السوابق قام بسرق مركبة، وكذلك تم القبض على مواطن قام بسرقة مركبة آخر بعد استخدامها ثم حرقها، إضافة إلى استخدام بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات الشراء.

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