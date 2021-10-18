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أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم

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أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم

أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1050390
المناطق - واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية ستة قضاة إلى درجة (قاضي استئناف )، وترقية قاض إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية سبعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة /ب)، وترقية ثمان قضاة إلى درجة (قاضي /أ) وترقية وتعيين قاضيين إلى درجة (قاضي/ب) وترقية قاضيين إلى درجة (قاضي/ج) وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميزٍ ، يحقق – بإذن الله – الجودة والكفاءة في العمل القضائي، بفضلٍ من الله، من خلال ما توليه القيادة من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم، بما يحقق صيانة الحقوق ورد المظالم.

 

 

 

 

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