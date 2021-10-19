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سعود الحماد: الكفة متساوية بين الهلال والنصر.. ودعم القيادة الرشيدة رفع القيمة السوقية للأندية

سعود الحماد: الكفة متساوية بين الهلال والنصر.. ودعم القيادة الرشيدة رفع القيمة السوقية للأندية

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سعود الحماد: الكفة متساوية بين الهلال والنصر.. ودعم القيادة الرشيدة رفع القيمة السوقية للأندية

سعود الحماد: الكفة متساوية بين الهلال والنصر.. ودعم القيادة الرشيدة رفع القيمة السوقية للأندية
http://almnatiq.net/?p=1050393
محررو المناطق:

قال لاعب الهلال السابق سعود الحماد، إن الكفة متساوية بين الهلال والنصر ويستحقون الوصول إلى هذه المرحلة، فكلاهما يمتلك حلول أفضل داخل الملعب، ويستحقون الوصول لنصف النهائي ليكون سعودي بحت، وهذا شيء يسعدنا جميعًا.

وأضاف الحماد خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم: “الرياضة السعودية حظيت برعاية خادم الحرمين وولي العهد وهو ما جعل هناك حراك رياضي كروي كبير”.

وبالحديث عن القيمة السوقية للديربي، قال “الحماد” إن القيمة السوقية للديربي ما يعادل 119 مليون يورو ولولا دعم القيادة الرشيدة للفرق السعودية لما وصلت الأندية لهذه القيمة الكبيرة، وهذا إن دل فإنما يدل على التخطيط السليم من قبل قيادتنا الرشيدة”.

 

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