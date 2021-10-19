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أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزير الصحة يؤدي القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزير الصحة يؤدي القسم
http://almnatiq.net/?p=1050402
المناطق - واس:

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم – عبر الاتصال المرئي – معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للصحة، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.

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