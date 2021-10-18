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أمير الرياض بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم

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أمير الرياض بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم

أمير الرياض بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم
أمير منطقة الرياض بالنيابة
http://almnatiq.net/?p=1050411
المناطق - الرياض:

رأس سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس مجلس المنطقة بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم عبر الاتصال المرئي جلسة المجلس الأولى لدورته الرابعة والأخيرة لعام 1443هـ..

واستعرض المجلس العديد من الموضوعات الاقتصادية والصحية والبيئية والثقافية والإعلامية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمنطقة.

كما اطلع على البرامج والمشروعات المتعلقة بلجنة شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، والنظر في التقارير المقدمة عن عدد البرامج والزيارات التي نفذتها اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع شكر سموه أعضاء المجلس لانتهاء عضويتهم للفترة السابعة وأثنى على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنطقة.

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