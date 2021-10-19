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بهدف لـ بيريرا.. أصغر مشجع للهلال يتوقع فوز الهلال على النصر (فيديو)

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بهدف لـ بيريرا.. أصغر مشجع للهلال يتوقع فوز الهلال على النصر (فيديو)

بهدف لـ بيريرا.. أصغر مشجع للهلال يتوقع فوز الهلال على النصر (فيديو)
ماتيوس بيريرا
http://almnatiq.net/?p=1050436
محررو المناطق:

قال الطفل “حاتم” أصغر مشجع لنادي “الهلال” إنه يتوقع فوز فريقه الليلة على نادي “النصر” فى منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وتوقع الطفل إحراز اللاعب فيرايرا لهدف الفوز على نادي “النصر”، في المباراة التي يرتقبها جمهور الفريقين.

ومن ناحيته أكد البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني لفريق النصر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: «مباراة الديربي تعتبر فخر للكرة السعودية لتواجد فريقين يتنافسان في نصف النهائي، ومستوى الفريقين متقارب للغاية».وعن الاستعدادات للمباراة، أكد: «تم الاستعداد بشكل جيد، ونعرف أن خصمنا قوي جدًا، ونطمح للوصول إلى هدفنا وهو للنهائي وتحقيق اللقب وذلك بدعم من جماهيرنا».

 


 

 

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