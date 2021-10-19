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فرحة وشكر.. ردود أفعال أهالي المدينة المنورة بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)

فرحة وشكر.. ردود أفعال أهالي المدينة المنورة بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)

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فرحة وشكر.. ردود أفعال أهالي المدينة المنورة بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)

فرحة وشكر.. ردود أفعال أهالي المدينة المنورة بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)
الحياة الطبيعية
http://almnatiq.net/?p=1050440
محررو المناطق:

استقبل أهالي المدينة المنورة قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية، بترحاب شديد معبرين عن تفاؤلهم بالمرور من هذه الجائحة .

وعبر المواطنين عن فرحتهم الشديدة بهذه القرارت، موجهين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان لبذلهم الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان وكفالته.

وأكد المواطنون بإلتزامهم بتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

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