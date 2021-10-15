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أمانة عسير تعلن التخلص من هيكل طائرة سما أبها

أمانة عسير تعلن التخلص من هيكل طائرة سما أبها

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أمانة عسير تعلن التخلص من هيكل طائرة سما أبها

أمانة عسير تعلن التخلص من هيكل طائرة سما أبها
http://almnatiq.net/?p=1050445
المناطق - عسير:

أعلنت أمانة منطقة عسير عن التخلص من هيكل طائرة سما أبها نظرًا لتقادمه وتعرضها للتلفيات مما جعله غير  صالح للاستخدام، خاصة في ظل عزوف المستثمرين عن التقدم للاستثمارها وانسحاب من تقدم منهم مما جعلها عبئ على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها.

وأكدت المنطقة أن لديها الآن توجهات واعدة لتطوير و تحسين موقع سما أبها بما يليق بمنطقة عسير ومواطن عسير والمستثمرين وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير.

و جاءت هذه الخطوة سعياً من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعيه لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة استعدادًا لطرحها للاستثمار بما يتؤام مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الاشمل وبالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها.

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