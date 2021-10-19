أبرزهم الوفاة.. الصحة تكشف عن مضاعفات خطيرة للإنفلونزا الموسمية

محررو المناطق:

كشفت وزارة الصحة عن أعراض ومضاعفات الإنفلونزا الموسمية، محذرة من خطرها على الصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة خلال “انفوجراف” نشرته على صفحتها بموقع “تويتر” إن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في سيلان الأنف، ألم العضلات، التهاب الحلق،سعال مستمر وجاف، رجفة وتعزق،صداع درجة حرارة أكثر من 38.

وأضافت وزارة الصحة أن مضاعفاتها التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، الوفاة.