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وزارة الزراعة: تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه بدءًا من 1 ربيع الآخر

وزارة الزراعة: تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه بدءًا من 1 ربيع الآخر

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وزارة الزراعة: تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه بدءًا من 1 ربيع الآخر

وزارة الزراعة: تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه بدءًا من 1 ربيع الآخر
http://almnatiq.net/?p=1050456
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، موعد تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، مشيرًة إلى ضرورة الحصول على إذن مسبق.

ولفتت الوزارة إلى أنه بدءاً من شهر ربيع الآخر، سيتم تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه، حيث تلزم جميع الواردات من الخضروات والفواكه الطازجة بالحصول على إذن استيراد مسبق لكل ارسالية للحاصلين على ترخيص استيراد خضار وفواكه صادر من الوزارة.

وأكدت أن الهدف من القرار هو تعزيز الأمن الغذائي ضبط جودة الواردات إضافة إلى استمرار تدفق المنتجات حماية الثروة النباتية، ويمكن الحصول على إذن الاستيراد إلكترونيا عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني للوزارة.

 

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