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“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

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“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب
http://almnatiq.net/?p=1050484
المناطق - الرياض:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى ضرورة عدم التعامل مع بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء: “إن الهيئة حريصة على التوعية بحقوق المكلّفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة وضرورة عدم الانسياق خلف الأكاذيب والطرق غير المشروعة”.

وأكد البيان أن الهيئة لاحظت انتشار حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تدعي إمكانيتها تصفير الضريبة على المكلّف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وذلك من خلال الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلّف للبوابة الإلكترونية للهيئة، الأمر الذي يعرّض المكلّف للعقوبات والمخالفات ومن أبرزها عقوبة التهرب الضريبي.

“الزكاة والضريبة والجمارك” حذرت من إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلّف ومنها بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة لأي من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، مشددةً في الوقت ذاته على أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.

 

 

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