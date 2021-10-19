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تستغرق دقائق.. العمل بالتأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين لدخول روسيا

تستغرق دقائق.. العمل بالتأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين لدخول روسيا
العمل بالتأشيرة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1050502
المناطق - وكالات:

أعلنت روسيا عن فتح أبوابها للمواطنين السعوديين والسماح بالدخول إلى الأراضي الروسية ضمن قائمة 52 دولة في العالم، بمنحهم التأشيرة الإلكترونية التي تستغرق دقائق.

جاء ذلك بعدما  صادق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القائمة.

وضمت القائمة أيضًا مواطني مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان عبر نشر القرار في منصة وزارة الخارجية الروسية على موقع “تويتر”.

وكانت روسيا قد استأنفت الرحلات الجوية مع السعودية بدءًا من 25 مايو 2021 من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعيًّا، وإلى غروزني رحلة واحدة أسبوعيًّا، وإلى محج قلعة مرة واحدة أسبوعيًّا.

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