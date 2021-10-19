يدعم المنشآت الصغيرة.. أبو عمارة يكشف فوائد برنامج “صندوق الضمان الصحي” (فيديو )

محررو المناطق:

أكد متحدث مجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة أن برنامج “صندوق الضمان الصحي” سيسهم في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية” أن هذا الصندوق يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يهدف لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية.

وتابع أن البرنامج يعمل أيضًا على تخفيض الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل، وسينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي.