احدث الأخبار

أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة
أبرز المواد
 من بينها المملكة.. روسيا: العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للمعارض والهيئة العامة للعقار يبحثان سُبل تطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري
محليات
 شقيق الطفلة المفقودة نوف القحطاني يروي تفاصيل جديدة عن واقعة اختفائها
محليات
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشماليه يتفقد الجوامع والمساجد في القرى والهجر بالمنطقة
المناطق
 “مفتي المملكة” يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالرياض
محليات
 “لا تتجاوز الحلقة 20 طالبًا”.. تعميم جديد يكشف تفاصيل عودة حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد
أبرز المواد
 مصر.. وزارة التعليم تدرج مسيرة “محمد صلاح” ضمن المناهج الدراسية  
أبرز المواد
 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نظام مراقبة شركات التمويل
أبرز المواد
 46191 مستفيدًا من خدمات مركز “تأكد” في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 فرحة وشكر.. ردود أفعال أهالي المدينة المنورة بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)
أبرز المواد
 وزارة الزراعة: تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه بدءًا من 1 ربيع الآخر
أبرز المواد
أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة

أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة

أبرز المواد
من بينها المملكة.. روسيا: العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة

من بينها المملكة.. روسيا: العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة

أبرز المواد
الهيئة العامة للمعارض والهيئة العامة للعقار يبحثان سُبل تطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري

الهيئة العامة للمعارض والهيئة العامة للعقار يبحثان سُبل تطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري

محليات
شقيق الطفلة المفقودة نوف القحطاني يروي تفاصيل جديدة عن واقعة اختفائها

شقيق الطفلة المفقودة نوف القحطاني يروي تفاصيل جديدة عن واقعة اختفائها

محليات

أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة

أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=1050519
المناطق - وكالات:

كشف وزارة الداخلية المصرية ملابسات سرقة هاتف من صحفي بجريدة “اليوم السابع” أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار .

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنه تم تداول مقطع فيديو يتضمن قيـام 3 أشخاص “مجهولين” يستقلـون دراجة نارية “غير معلوم أرقام لوحاتها” بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج ، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار .

وأضاف البيان: “بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه “مستخدم الصفحة المشار إليهـا” (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة  أمكن تحديد مرتكبي الواقعة  3 أشخاص لهم معلومات جنائية”.

وتابعت: “عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باسلوب “الخطف” ، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة” .

روابط ذات صلة

هذا ما عثرت عليه قوات الأمن المصرية خلال تفتيشها شقة لقيادي إخواني.. (صور)

هذا ما عثرت عليه قوات الأمن المصرية خلال تفتيشها شقة لقيادي إخواني.. (صور)
“وكرا لتعاطي المخدرات”.. الأمن المصري يكشف أسرار “الفيلا المسكونة” في كرداسة

“وكرا لتعاطي المخدرات”.. الأمن المصري يكشف أسرار “الفيلا المسكونة” في كرداسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*