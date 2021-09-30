أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة

المناطق - وكالات:

كشف وزارة الداخلية المصرية ملابسات سرقة هاتف من صحفي بجريدة “اليوم السابع” أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار .

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنه تم تداول مقطع فيديو يتضمن قيـام 3 أشخاص “مجهولين” يستقلـون دراجة نارية “غير معلوم أرقام لوحاتها” بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج ، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار .

وأضاف البيان: “بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه “مستخدم الصفحة المشار إليهـا” (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية”.

وتابعت: “عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باسلوب “الخطف” ، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة” .