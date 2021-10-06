أخصائي خدمات طبية يحذر من تصرف خاطئ يفعله البعض في الحوادث المرورية

محررو المناطق:

حذر محمد القرني، أخصائي خدمات طبية طارئة، من التجمهر عند وقوع حوادث مرورية، لأن ذلك الفعل قد يعيق عمل الجهات المعنية.

وقال “القرني” خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء: “بالنسبة الحوادث المرورية يفضل الاتصال بخدمات الإسعاف، وعدم التجمهر لعدم إعاقة عملة الشرطة والمرور والإسعاف”.

وأكد أن التجمهر وبعض الأشخاص يقومون بالتصوير، وهو ما قد يعيق إسعاف المصابين، لذلك ندعو المواطنين إلى الابتعاد عن هذا التصرف.