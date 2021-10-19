قبل دقائق من “ديربي الرياض”.. تعرف على التشكيل الرسمي للهلال والنصر

المناطق - الرياض:

أعلن المدير الفني لفريق الهلال، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

تشكيل الهلال أمام النصر:

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – على البليهي – جانج هيون سون – ناصر الدوسري.

خط الوسط : سلمان الفرج – محمد كنو – ماتيوس بيريرا – سالم الدوسري.

خط الهجوم : موسى ماريغا – بافتيمبي غوميز.

تشكيل النصر ضد الهلال:

كما أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب النصر، قبل قليل، تشكيل فريقه في مباراة اليوم ضد الهلال في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: جلال الدين مشاريبوف، عبدالرزاق حمدالله، عبدالفتاح عسيري

📄 | تعرّف على قائمة #العالمي الرسمية في مباراة #النصر_الهلال 🤩

في نصـف نهائي دوري أبطال آسيا 🏆 بالتوفيق يا أبطال 💪 pic.twitter.com/SJ4spSp51N — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 19, 2021

ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة النصر والهلال مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 من أكتوبر عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

نصف نهائي أبطال آسيا

وتنطلق مباراة “ديربي الرياض” بين الهلال والنصر في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة “2021-2022″، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة “الرياض”، في موقعة سعودية بنكهة أسيوية.

وكان الهلال قد تأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تخطى عقبة برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير “فيصل بن فهد” ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر بلغ فريق النصر الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بفضل فوزه الكبير أمام الوحدة الإماراتي بخماسية لهدف على ملعب “مرسول بارك”.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وبالحديث عن المواجهات التاريخية بين الهلال والنصر التقى كلا الفريقين من قبل في 168 مباراة بجميع المسابقات، تغلب “الزعيم” في 66 لقاء مقابل 59 فوز لصالح “العالمي” فيما حسم التعادل نتيجة 43 مواجهين العملاقين السعوديين.

وتعد مواجهة ملعب “مرسول بارك” هي الأولى التي تجمع النصر والهلال على مستوى القارة الآسيوية، حيث يطمح كلا الفريقين في بلوغ الدور النهائي ومن ثم تجريد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب النسخة الماضية من لقبه القاري.

ويبقى ماجد عبد الله أسطورة النصر هدفًا تاريخيًا لديربي “الزعيم والعالمي” برصيد 21 هدف، بينما يعد سامي الجابر، أسطورة الهلال أكثر لاعبي الموج الأزرق تسجيلا في شباك النصر برصيد 10 أهداف.