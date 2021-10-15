احدث الأخبار

أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة
منطقة مكة المكرمة
 “الأمن البيئي” يضبط 12 مخالفاً للنظام .. وهذه الغرامة في انتظارهم
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب
أبرز المواد
 أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة
أبرز المواد
 من بينها المملكة.. روسيا: العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للمعارض والهيئة العامة للعقار يبحثان سُبل تطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري
محليات
 شقيق الطفلة المفقودة نوف القحطاني يروي تفاصيل جديدة عن واقعة اختفائها
محليات
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشماليه يتفقد الجوامع والمساجد في القرى والهجر بالمنطقة
المناطق
 “مفتي المملكة” يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالرياض
محليات
 “لا تتجاوز الحلقة 20 طالبًا”.. تعميم جديد يكشف تفاصيل عودة حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد
أبرز المواد
 مصر.. وزارة التعليم تدرج مسيرة “محمد صلاح” ضمن المناهج الدراسية  
أبرز المواد
 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نظام مراقبة شركات التمويل
أبرز المواد
أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة

أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة

منطقة مكة المكرمة
“الأمن البيئي” يضبط 12 مخالفاً للنظام .. وهذه الغرامة في انتظارهم

“الأمن البيئي” يضبط 12 مخالفاً للنظام .. وهذه الغرامة في انتظارهم

أبرز المواد
“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

أبرز المواد
أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة

أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة

أبرز المواد

أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة

أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة
http://almnatiq.net/?p=1050533
المناطق - واس:

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ برنامج شامل لصيانة شبكات الإنارة العامة داخل المدينة، ويشمل البرنامج أكثر من 55 ألف عمود للإنارة بمختلف المقاسات، وتعمل فرق الصيانة في مختلف المحاور لإنجاز العمل وبما يحقق رفع كفاءة الشبكة القائمة، حيث إن الأمانة قامت برفع مستوى الأداء الإشرافي والميداني للشبكة مع تقسيم المدينة لتسهيل عملية المتابعة والتنسيق وتوزيع الطرق العامة، وتسهل الاستدلال على مواقع الأعمال وسرعة الإصلاح.

ونفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامج الصيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع وذلك ضمن خطط الصيانة الدورية للشبكة وشملت أعمال الصيانة تغير الأعمدة التالفة جراء الحوادث المرورية وتغيير المصابيح الخربة، وفحص الخلايا الكهربائية، وصيانة التمديدات والتأكد من سلامتها وجودة أدائها مع تدعيم وسائل السلامة، ونفذ أكثر من 3 آلاف مهمة عمل لفحص وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وعملت فرق ميدانية على رصد أعطال الإنارة وتحديد الخلل والرفع لفرق الإصلاح لتسريع أعمال الإنجاز.

 

 

روابط ذات صلة

أمين الطائف يطلع على أعمال تحسين المشهد الحضري

أمين الطائف يطلع على أعمال تحسين المشهد الحضري
أمانة الطائف تواصل أعمال إنجاز مشاريع تحسين المشهد الحضري بالأحياء والشوارع

أمانة الطائف تواصل أعمال إنجاز مشاريع تحسين المشهد الحضري بالأحياء والشوارع
أمانة الطائف تعزز برامج الصيانة في المتنزهات العامة

أمانة الطائف تعزز برامج الصيانة في المتنزهات العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*