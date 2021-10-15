أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة

المناطق - واس:

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ برنامج شامل لصيانة شبكات الإنارة العامة داخل المدينة، ويشمل البرنامج أكثر من 55 ألف عمود للإنارة بمختلف المقاسات، وتعمل فرق الصيانة في مختلف المحاور لإنجاز العمل وبما يحقق رفع كفاءة الشبكة القائمة، حيث إن الأمانة قامت برفع مستوى الأداء الإشرافي والميداني للشبكة مع تقسيم المدينة لتسهيل عملية المتابعة والتنسيق وتوزيع الطرق العامة، وتسهل الاستدلال على مواقع الأعمال وسرعة الإصلاح.

ونفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامج الصيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع وذلك ضمن خطط الصيانة الدورية للشبكة وشملت أعمال الصيانة تغير الأعمدة التالفة جراء الحوادث المرورية وتغيير المصابيح الخربة، وفحص الخلايا الكهربائية، وصيانة التمديدات والتأكد من سلامتها وجودة أدائها مع تدعيم وسائل السلامة، ونفذ أكثر من 3 آلاف مهمة عمل لفحص وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وعملت فرق ميدانية على رصد أعطال الإنارة وتحديد الخلل والرفع لفرق الإصلاح لتسريع أعمال الإنجاز.