“الأمن البيئي” يضبط 12 مخالفاً للنظام .. وهذه الغرامة في انتظارهم

المناطق - الرياض:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف لنظام البيئة.

وأوضحت أن المضبوطات التي كانت بحوزتهم عبارة عن بندقية رش “شوزن” وبندقية هوائية و 60 طائرًا تم اصطياده وشباك صيد وأدوات صيد.

وأبانت أن عقوبة الصيد باستخدام الشباك غرامة تبلغ 100 ألف ريال استخدام بندقية الرش “شوزن” غرامة تبلغ 100 ألف ريال، والصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 الآف ريال.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة و تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.