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ثاني القحطاني يكشف حقيقة العثور على شقيقته داخل حقيبة مشبوهة وسر إخفاء الواقعة عن والده

ثاني القحطاني يكشف حقيقة العثور على شقيقته داخل حقيبة مشبوهة وسر إخفاء الواقعة عن والده
http://almnatiq.net/?p=1050544
محررو المناطق:

نفى شقيق الطفلة المفقودة نوف القحطاني، الأخبار المتداولة عن العثور على شقيقته، وذلك بعد تداول تغريدات تؤكد وجود حقائب مشبوهة عند أحد المنازل، ادعت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شقيقته عثر عليها بها.

وقال ثاني القحطاني، إن بعض الحسابات ادعت وجود حقائب مشبوهة وضعتها عمالة، مشيرين إلى احتمالية تواجد بها الطفلة المفقودة نوف القحطاني ما أثار الفزع بين المغردين، إلا أن “ثاني”، نفى تلك الفرضية، مؤكدًا أنهم طالبوا بفتح تحقيق عن هذا الموضوع، وفقا في لصحيفة “عاجل”.

وأكد القحطاني، أنه لم يتم العثور على شقيقته حتى الآن، مشيرًا إلى أن والده كبير في السن ولم يتم إخباره باختفائها خوفًا على صحته.

واختفت الطفلة نوف القحطاني (11 عامًا)، في ظروف غامضة، بعدما خرجت من منزلها في حي الموسى بالرياض ولم تعد حتى الآن، حيث تجري حاليا عمليات بحث وتحرٍّ مكثفة تقوم بها الجهات الأمنية.

وأضاف شقيق نوف أن والديه وثلاثة من أشقائه جاءوا من منطقة الحرجة جنوب السعودية إلى الرياض لإجراء فحوص للوالد في أحد المستشفيات، وأن شقيقته نوف ارتدت عباءتها السوداء وخرجت من المنزل صباح أمس لرمي النفايات ولكنها لم تعد.

وتصدر هاشتاق “المفقودة نوف القحطاني”، قائمة الأكثر تداولًا بالمملكة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك بعد ساعات من اختفاء الطفلة، في ظروف غامضة بالرياض.

 

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