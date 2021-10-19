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محافظ وادي الدواسر يدشن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا”

محافظ وادي الدواسر يدشن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا”

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محافظ وادي الدواسر يدشن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا”

محافظ وادي الدواسر يدشن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا”
http://almnatiq.net/?p=1050546
المناطق - الرياض:

دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود اليوم (الثلاثاء)، حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “رب اجعل هذا البلد آمنًا” واللتين أطلقتهما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة بوادي الدواسر الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن غصين ال حميد ورئيس هيئة النويعمة ناصر علوش آل أبوسباع إلى مقر المحافظة.

وأشاد “المسعود” عقب التدشين، بالدور الكبير الذي تقوم به الرئاسة العامة في محاربة الظواهر المنحرفة وتوعية المجتمع، من خلال ما تقوم به من حملاتٍ توعوية وفكرية في مدن ومحافظات المملكة كافة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على استتباب الأمن وتنقية المجتمع من كل الظواهر التي تعكر صفوه.

من جانبه أكد الشيخ ” بن غصين” أن المبادرتين تأتيان بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض ومساعده لتعزيز التعاون المشترك بين فروع الهيئة والجهات ذات العلاقة سعيًا نحو استكمال مسيرتها التوعوية، مشيرا إلى أنه سيتخللهما العديد من البرامج والأنشطة المجتمعية التي سيتم الإعلان عنها عبر حسابات ومنصات الفرع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

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