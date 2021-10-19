التقديم حتى 19 نوفمبر.. البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

محررو المناطق:

كشف البنك الإسلامي للتنمية عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وقال البنك البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة تتمثل في مدير مساعد العلاقات الحكومية، مساعد أول/ المالية والمحاسبة، مساعد أول/ الخزانة، مساعد أول/ تنمية الأفراد، مدير الأمن السيبراني والشبكات، مساعد تنفيذي/ مكتب الرئيس التنفيذي.

وأضافت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2021م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:”هنــــــــــــــــــــا”