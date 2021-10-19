احدث الأخبار

التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلبة لمن هم أقل من 12 عامًا
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يدشن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا”
منطقة الرياض
 قبل دقائق من “ديربي الرياض”.. تعرف على التشكيل الرسمي للهلال والنصر
أبرز المواد
 أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة
منطقة مكة المكرمة
 “الأمن البيئي” يضبط 12 مخالفاً للنظام .. وهذه الغرامة في انتظارهم
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب
أبرز المواد
 أثناء بث مباشر.. الداخلية المصرية تعلن القبض على المتهمين بخطف هاتف من أحد الأشخاص بالقاهرة
أبرز المواد
 من بينها المملكة.. روسيا: العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للمعارض والهيئة العامة للعقار يبحثان سُبل تطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري
محليات
 شقيق الطفلة المفقودة نوف القحطاني يروي تفاصيل جديدة عن واقعة اختفائها
محليات
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشماليه يتفقد الجوامع والمساجد في القرى والهجر بالمنطقة
المناطق
 “مفتي المملكة” يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالرياض
محليات
التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلبة لمن هم أقل من 12 عامًا

التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلبة لمن هم أقل من 12 عامًا

أبرز المواد
محافظ وادي الدواسر يدشن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا”

محافظ وادي الدواسر يدشن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا”

منطقة الرياض
قبل دقائق من “ديربي الرياض”.. تعرف على التشكيل الرسمي للهلال والنصر

قبل دقائق من “ديربي الرياض”.. تعرف على التشكيل الرسمي للهلال والنصر

أبرز المواد
أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة

أمانة الطائف تعيد تأهيل 55 ألف عمود إنارة وتعزز كفاءة الشبكة بأحياء المحافظة

منطقة مكة المكرمة

التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلبة لمن هم أقل من 12 عامًا

التعليم: تأجيل العودة الحضورية للطلبة لمن هم أقل من 12 عامًا
http://almnatiq.net/?p=1050556
المناطق - الرياض:

كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والمقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح المتحدث، أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة “مدرستي” للمرحلة الابتدائية، ومنصة “روضتي” لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من “وقاية”، بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

روابط ذات صلة

“التعليم” تطالب الإدارات بتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس

“التعليم” تطالب الإدارات بتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس
توجيه مهم من “التعليم” بشأن التقدم لاختبار نظام السنة الواحدة بعد إتمام الثانوية

توجيه مهم من “التعليم” بشأن التقدم لاختبار نظام السنة الواحدة بعد إتمام الثانوية
“تعليم ينبع” يعتمد المشاركين في جائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى   

“تعليم ينبع” يعتمد المشاركين في جائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى   

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*