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ضبط 24 مخالفا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض وجدة

ضبط 24 مخالفا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض وجدة
الأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=1050565
المناطق - واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط  (24) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (36) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والسودانية والباكستانية والبنجلادشية وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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