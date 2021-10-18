محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم

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استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة سعد المشحن وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ونوه سموه خلال اللقاء بدعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بكل ما يخص كتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بمناطق المملكة كافة، متمنياً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية برهان التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بهم لخدمة كتاب الله الكريم.

وأعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن خالص الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته ومتابعته المستمرة وحرصه على سير عمل الجمعية.