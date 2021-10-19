الهلال ينهي الشوط الأول بهدف نظيف أحرزه “ماريغا”

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بتقدم الهلال بهدف نظيف أحرزه اللاعب موسى ماريغا، في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وانطلقت مباراة “ديربي الرياض” بين الهلال والنصر في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة “2021-2022″، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة “الرياض”، في موقعة سعودية بنكهة أسيوية.

وكان الهلال قد تأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تخطى عقبة برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير “فيصل بن فهد” ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر بلغ فريق النصر الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بفضل فوزه الكبير أمام الوحدة الإماراتي بخماسية لهدف على ملعب “مرسول بارك”.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وبالحديث عن المواجهات التاريخية بين الهلال والنصر التقى كلا الفريقين من قبل في 168 مباراة بجميع المسابقات، تغلب “الزعيم” في 66 لقاء مقابل 59 فوز لصالح “العالمي” فيما حسم التعادل نتيجة 43 مواجهين العملاقين السعوديين.

وتعد مواجهة ملعب “مرسول بارك” هي الأولى التي تجمع النصر والهلال على مستوى القارة الآسيوية، حيث يطمح كلا الفريقين في بلوغ الدور النهائي ومن ثم تجريد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب النسخة الماضية من لقبه القاري.

ويبقى ماجد عبد الله أسطورة النصر هدفًا تاريخيًا لديربي “الزعيم والعالمي” برصيد 21 هدف، بينما يعد سامي الجابر، أسطورة الهلال أكثر لاعبي الموج الأزرق تسجيلا في شباك النصر برصيد 10 أهداف.