شريحة إلكترونية وهوية وطنية.. وزارة الداخلية تكشف عن خدمات جديدة (فيديو)  

محررو المناطق:

أعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله، عن وصول عدد مستخدمي تطبيقات الجهات الحكومية إلى أكثر من 24 مليون مستفيد بين مواطن ووافد وزائر؛ ما يعد رقمًا مرتفعًا على المستوى العالمي.

وكشف خلال بقاء مع قناة العربية عن استحداث خدمات جديدة أبرزها إضافة شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر إضافة إلى استحداث خدمة الهوية الوطنية رقميًا وذلك خلال أشهر قليلة.

كما أفاد أيضا باتاحة خدمة تسجيل السمات الحيوية، والبصمة الإلكترونية، لإصدار التأشيرات الرقمية بمختلف أنواعها دون الاضطرار للحضور إلى مقر السفارات, موضحا أنه يمكن أن يتم تسجيلها من خلال الجوال.