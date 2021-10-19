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رئيس الوزراء اليمني: العبدية تتعرض لجرائم انتقام وإبادة جماعية من ميليشيات الحوثي

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رئيس الوزراء اليمني: العبدية تتعرض لجرائم انتقام وإبادة جماعية من ميليشيات الحوثي

رئيس الوزراء اليمني: العبدية تتعرض لجرائم انتقام وإبادة جماعية من ميليشيات الحوثي
رئيس الوزراء اليمني
http://almnatiq.net/?p=1050630
المناطق - وكالات:

دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، المنظمات الأممية والدولية الى الاستجابة للنداءات الإنسانية لمساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين الذين يتعرضون للحصار في جنوب مأرب، والهجمات المتكررة بالصورايخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي ستقدم كل الدعم والإمكانات وتسخيرها من أجل الانتصار في هذه المعركة الوجودية.

كما أكد دعم الحكومة الكامل لجهود السلطة المحلية في التعامل مع الوضع الإنساني، واسنادها بكل الإمكانات المتاحة للمعركة في مأرب التي تقاتل في معركة مصيرية لليمن والعرب جميعًا، وبوابة لتحقيق النصر حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. مشيرًا إلى أن اليمنيون يقاتلون عن حريتهم ويدافعون عن الجمهورية والمواطنة المتساوية واثقين من حتمية انتصار قضيتهم العادلة مهما كانت التضحيات.

وقال إن عدم اكتراث مليشيا الحوثي بكل الدعوات الاممية والدولية لوقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين في مأرب، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في التعاطي مع قضايا النازحين والمدنيين، ويضع الحكومة وكافة القوى السياسية والشعبية أمام مسؤوليتها في الدفاع عن أبناء الشعب وعدم الركون لغير رص الصفوف وتوحيد الجهود في مواجهة مليشيا الحوثيين الارهابية والعنصرية ونفوذ إيران الدموي في المنطقة”.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات ذات العلاقة بمضاعفة التنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة مارب للوقوف على احتياجات النازحين والمدنيين والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الغذاء والدواء والايواء العاجل لهم.. مثمنا ما يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من اسناد في هذه المعركة في مختلف الجوانب.

 

 

 

 

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