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رسميًا.. “كبير آسيا” يتأهل للنهائي على حساب العالمي
الهلال يتأهل للنهائي الأسيوي
http://almnatiq.net/?p=1050639
محررو المناطق:

تأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيطر الهلال على المباراة منذ البداية بعدما تقدم اللاعب موسى ماريغا، بصاروخية سكنت شباك النصر، في الدقيقة 17 من عمر المباراة .

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني معدودة، شهدت المباراة حالة طرد للاعب علي لاجامي في الدقيقة 47، بعد تدخل متهور ضد لاعب الهلال موسى ماريغا الذي خرج مصابًا من أرضية الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز اللاعب أندرسون تاليسكا الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليعود بالعالمي إلى أجواء المباراة من جديد، وفي الدقيقة 71 عاد سالم الدوسري بالتقدم من جديد لصالح الزعيم بتسديدة استقرت في مرمى العالمي.

مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا

وكان الهلال قد تأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تخطى عقبة برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير “فيصل بن فهد” ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي.

وبالحديث عن المواجهات التاريخية بين الهلال والنصر التقى كلا الفريقين من قبل في 168 مباراة بجميع المسابقات، تغلب “الزعيم” في 66 لقاء مقابل 59 فوز لصالح “العالمي” فيما حسم التعادل نتيجة 43 مواجهين العملاقين السعوديين.

مشوار النصر في دوري أبطال آسيا

وعلى الجانب الآخر بلغ فريق النصر الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بفضل فوزه الكبير أمام الوحدة الإماراتي بخماسية لهدف على ملعب “مرسول بارك”.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وتعد مواجهة ملعب “مرسول بارك” هي الأولى التي تجمع النصر والهلال على مستوى القارة الآسيوية، حيث يطمح كلا الفريقين في بلوغ الدور النهائي ومن ثم تجريد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب النسخة الماضية من لقبه القاري.

ويبقى ماجد عبد الله أسطورة النصر هدافًا تاريخيًا لديربي “الزعيم والعالمي” برصيد 21 هدف، بينما يعد سامي الجابر، أسطورة الهلال أكثر لاعبي الموج الأزرق تسجيلا في شباك النصر برصيد 10 أهداف.

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