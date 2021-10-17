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أمانة العاصمة المقدسة: إزالة لوحات عشوائية و مشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع

أمانة العاصمة المقدسة: إزالة لوحات عشوائية و مشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع

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أمانة العاصمة المقدسة: إزالة لوحات عشوائية و مشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع

أمانة العاصمة المقدسة: إزالة لوحات عشوائية و مشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع
أمانة العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1050645
المناطق - مكة المكرمة:

واصلت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الثلاثاء، جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ونشرت أمانة العاصمة المقدسة على صفحتها الرسمية بموقع “تيوتر” بعض الصور التي تظهر إزالة اللوحات العشوائية و المشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع.

وكنت قد أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملة بعنوان “#صور_وأرسل”، بهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة وذلك  ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها الوزارة ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة لتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة.

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