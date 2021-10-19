الهلال يطيح بأحلام النصر ويحرمه من المشاركة في البطولة الآسيوية النسخة المقبلة

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يبدو أن نادي النصر سيعيش ليلة مأساوية في أعقاب الهزيمة أمام الهلال في نصف نهائي أبطال آسيا 2020، حيث فاز الزعيم على العالمي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، وبهذه النتيجة تكون خسارة النصر خسارتين، حيث حرم من التأهل لنهائي البطولة الآسيوية النسخة الحالية، كما سيحرم من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال بعدما حل في المركز الرابع من دوري المحترفين.

وفقد فريق النصر فرصة حجز مقعد في البطولة الآسيوية النسخة المقبلة، وذلك بعد تعادله أمام نظيره الوحدة بهدف لمثله في الجولة الـ29 من دوري المحترفين ليفشل في اقتحام المربع الذهبي، حيث تنص اللوائح في البطولة الآسيوية على أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى سوف يشاركون في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2022، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز الهلال والشباب والاتحاد مكانهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بعد السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب الموسم الحالي من بطولة دوري المحترفين.

ووضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، تعديلات تنص على أنه يحق لحامل لقب دوري أبطال آسيا، التأهل مباشرةً إلى ملحق النسخة المقبلة، وبعد خسارة مباراة اليوم فقد النصر الأمل الأخير حيث كان يحتاج إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2021، من أجل المشاركة في الملحق الخاص بالصعود إلى نسخة عام 2022.

الهلال يطيح بأحلام النصر

وتأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيطر الهلال على المباراة منذ البداية بعدما تقدم اللاعب موسى ماريغا، بصاروخية سكنت شباك النصر، في الدقيقة 17 من عمر المباراة .

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني معدودة، شهدت المباراة حالة طرد للاعب علي لاجامي في الدقيقة 47، بعد تدخل متهور ضد لاعب الهلال موسى ماريغا الذي خرج مصابًا من أرضية الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز اللاعب أندرسون تاليسكا الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليعود بالعالمي إلى أجواء المباراة من جديد، وفي الدقيقة 71 عاد سالم الدوسري بالتقدم من جديد لصالح الزعيم بتسديدة استقرت في مرمى العالمي.

مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا

وكان الهلال قد تأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تخطى عقبة برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير “فيصل بن فهد” ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي.

وبالحديث عن المواجهات التاريخية بين الهلال والنصر التقى كلا الفريقين من قبل في 168 مباراة بجميع المسابقات، تغلب “الزعيم” في 66 لقاء مقابل 59 فوز لصالح “العالمي” فيما حسم التعادل نتيجة 43 مواجهين العملاقين السعوديين.

مشوار النصر في دوري أبطال آسيا

وعلى الجانب الآخر بلغ فريق النصر الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بفضل فوزه الكبير أمام الوحدة الإماراتي بخماسية لهدف على ملعب “مرسول بارك”.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وتعد مواجهة ملعب “مرسول بارك” هي الأولى التي تجمع النصر والهلال على مستوى القارة الآسيوية، حيث يطمح كلا الفريقين في بلوغ الدور النهائي ومن ثم تجريد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب النسخة الماضية من لقبه القاري.

ويبقى ماجد عبد الله أسطورة النصر هدافًا تاريخيًا لديربي “الزعيم والعالمي” برصيد 21 هدف، بينما يعد سامي الجابر، أسطورة الهلال أكثر لاعبي الموج الأزرق تسجيلا في شباك النصر برصيد 10 أهداف.