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رئيس جامعة حائل يزور ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية

رئيس جامعة حائل يزور ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية
http://almnatiq.net/?p=1050652
المناطق - الرياض:

أجرى رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، زيارة لملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية الذي تنظمه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتستضيفه جامعة حائل خلال الفترة 19-21 أكتوبر 2021م بمشاركة عدد من الجهات من مختلف مناطق شمال المملكة.

ورحب رئيس الجامعة بالمشاركين، وبارك التعاون القائم بين الجامعة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتحفيز كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية والابتكار للمشروعات الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات تمثل حافزًا لتبادل الخبرات والمعارف في مجالات تنموية سيكون لها أثر مستدام في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.

يذكر أن الملتقى يمتد لمدة ثلاثة أيام، وتشارك الجامعة بوصفها متحدثًا رئيسًا في أحد محاوره، من خلال ما تقدمه واحة الإبداع من خدمات للمبتكرين، وتسهيلات لتنفيذ مشروعاتهم.

 

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